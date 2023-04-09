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Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал

1:07
Общество

Писатель Захар Прилепин поделился в своём Telegram-канале анализом "Песни мобилизованного" Андрея Макаревича*.

Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал

В посте сообщается, что лидер группы "Машина времени" сочинил и исполнил в Латвии новую песню про тяжёлую судьбу российского мобилизованного.

"Текст там замечательный, настоящая поэзия. И история жизненная. От первого лица", — гласит анализ музыкального произведения Макаревича*.

Жизнь молодого человека, которого одели и обули "кое-как", по сюжету трагически обрывается на СВО.

"Поймали несчастного паренька, который не успел свалить из тоталитарной рашки, и отправили на фронт", — пересказывается текст песни.

Наградой солдату стало то, что родителям дали деньги.

"Я плыву над вами в пасмурные дали всё ещё в тот рай, который Путин обещал", — приводится в посте текст, который поёт душа умершего российского военнослужащего.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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Машина Времени - Не стоит прогибаться под изменчивый мир
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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