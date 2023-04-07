Климатолог предупредил об угрозе затопления стран из-за глобального потепления

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Глобальное потепление приведёт к исчезновению некоторых государств, которые уйдут под воду. Какие страны находятся под угрозой, рассказал климатолог Андрей Киселёв.

В группе риска, по словам эксперта, в первую очередь находятся маленькие островные государства.

Ранее сообщалось, что учёные спрогнозировали потерю территорий России в будущем.

Тревогу учёных вызывает тот факт, что площадь льда в Антарктиде снизилась на рекордный за последние сорок лет уровень. Случилось это из-за глобального потепления.

"Страны и регионы, расположенные в низменных местностях, могут быть затоплены. Это в первую очередь, конечно, относится к маленьким островным государствам. Такая опасность потенциально грозит, Нидерландам и Венеции", — цитирует слова специалиста Радио 1.

Киселёв отметил, от затопления Санкт-Петербург защищает дамба, однако Ленинградская область находится в зоне риска.

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