Марков о сенсационном списке Forbes с именами олигархов РФ: их уже "дустом травят"

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков отметил, что санкционная политика Запада привела к росту доходов российских олигархов.

Марков удивлён тем, что олигархи РФ значительно увеличили свои состояния за последний год.

"Даже СВО им нипочём. Они самые живучие. Это российские олигархи", — написал политолог в своём Telegram-канале.

37-й список олигархов Forbes он назвал сенсационным.

"Число миллиардеров в России с 2021 года увеличилось на 25%: было 88, стало на 22 больше, то есть 110 миллиардеров. Их состояние увеличилось аж на 40%, с 353 миллиардов до 505 миллиардов", — поделился информацией политический эксперт.

Маркова восхитила выживаемость российских миллиардеров.

"Их уже "дустом травят", а они только процветают!" — отметил политолог.

Ранее издание Forbes писало, что у армии РФ не хватает боеприпасов в зоне СВО на Украине.

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