Политолог Сергей Марков отметил, что санкционная политика Запада привела к росту доходов российских олигархов.
Марков удивлён тем, что олигархи РФ значительно увеличили свои состояния за последний год.
"Даже СВО им нипочём. Они самые живучие. Это российские олигархи", — написал политолог в своём Telegram-канале.
37-й список олигархов Forbes он назвал сенсационным.
"Число миллиардеров в России с 2021 года увеличилось на 25%: было 88, стало на 22 больше, то есть 110 миллиардеров. Их состояние увеличилось аж на 40%, с 353 миллиардов до 505 миллиардов", — поделился информацией политический эксперт.
Маркова восхитила выживаемость российских миллиардеров.
"Их уже "дустом травят", а они только процветают!" — отметил политолог.
Ранее издание Forbes писало, что у армии РФ не хватает боеприпасов в зоне СВО на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.