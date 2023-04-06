Депутат Бессараб призвала решать проблемы с психологом, а не за бокалом вина

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что одной из главных проблем современных людей является отрицание необходимости помощи квалифицированного психолога. Она подчеркнула, что в России не принято решать проблемы при помощи специалистов, а обсуждать их в кругу друзей за бокалом вина.

Бессараб полагает, что красивая жизнь знаменитостей, которая транслируется в социальных сетях, заставляет многих людей чувствовать себя угнетённо.

"Люди требуют больших достижений от себя, ориентируясь на недостижимые показатели, которые они видят на экранах телевизоров", — отметила депутат в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она призвала обращаться за помощью к психологам и приучать к этому подрастающее поколение.

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