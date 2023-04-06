Статью Bild о блефе Москвы и о "красных линиях" Путина прокомментировал Марков

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал статью иностранного СМИ, в которой рассказывается, что Запад больше не верит угрозам Владимира Путина.

Марков назвал статью немецкого издания Bild примечательной. В ней, по словам Маркова, Запад признаётся, что раньше угрозы президента РФ страшили Запад, однако ситуация изменилась.

"Мы боялись угроз Москвы, Путина, по поводу красных линий, а оказалось, что все это блеф Москвы. Запад пересёк все почти красные линии, которые чертила Москва, и не было никакого ответа Москвы", — перечислил тезисы публикации политолог в своём Telegram-канале.

Марков отметил, что "рассерженные патриоты" призывают Кремль жёстко отвечать на выпады Запада против РФ.

"Или уже бордовые линии, как их назвал Путин. Путин сам хорошо понимает эту проблему", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Мария Шукшина опубликовала мем о "красных линиях".

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