Госдума РФ: за дискредитацию СВО звёзд шоу-бизнеса нужно отправлять на исправительные работы

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Кроме штрафа, за дискредитацию спецоперации на Украине, необходимо обязать проходить исправительные работы, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По словам парламентария, особенно, это касается публичных граждан.

Как подчеркнул политик, соответствующий документ он намерен внести на рассмотрение депутат в Госдуму.

"Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, обязаны проходить исправительные работы", — пояснил парламентарий РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, очень эффективной мерой наказания станет, например, отправка артиста или стендапера "подметать дворы" или на другую работу, без оплаты труда.

"Лучше всего подобные наказания для звёзд и публичных людей доходят через конкретный физический труд", — резюмировал депутат.

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