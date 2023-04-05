Футуролог Александр Кононов объяснил, насколько реальны страхи людей о порабощении человечества машинами.
Данные ВЦИОМ говорят, что треть россиян верят в то, что машины могут восстать против своих создателей. Опасения вызваны стремительным развитием искусственного интеллекта. Граждане РФ считает, что в ближайшие полвека человечество утратит контроль за нейросетями, поэтому произойдёт восстание машин.
Ранее Илона Маска напугала неуправляемость обучения искусственного интеллекта.
Кононов не верит в такое развитие событий и призывает не демонизировать искусственный интеллект. Он напомнил, что новые технологии всегда несут с собой плюсы и минусы.
Футуролог уверен, что при возникновении проблемы найдутся способы её решить.
"Угроза осознается, моделируется, продумывается, поэтому найдётся решение по контролю", — цитирует мнение эксперта Радио 1.
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