Футуролог оценил угрозу восстания машин в связи с развитием искусственного интеллекта

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Футуролог Александр Кононов объяснил, насколько реальны страхи людей о порабощении человечества машинами.

Данные ВЦИОМ говорят, что треть россиян верят в то, что машины могут восстать против своих создателей. Опасения вызваны стремительным развитием искусственного интеллекта. Граждане РФ считает, что в ближайшие полвека человечество утратит контроль за нейросетями, поэтому произойдёт восстание машин.

Ранее Илона Маска напугала неуправляемость обучения искусственного интеллекта.

Кононов не верит в такое развитие событий и призывает не демонизировать искусственный интеллект. Он напомнил, что новые технологии всегда несут с собой плюсы и минусы.

Футуролог уверен, что при возникновении проблемы найдутся способы её решить.

"Угроза осознается, моделируется, продумывается, поэтому найдётся решение по контролю", — цитирует мнение эксперта Радио 1.

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ВОССТАНИЕ МАШИН УЖЕ НАЧАЛОСЬ