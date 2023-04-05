Перед Калининградской областью образовалась пробка в несколько километров из желающих попасть в РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

На несколько километров растянулась пробка на въезд в Калининградскую область. Люди вынуждены стоять по 16 часов.

Один из участников пробки по имени Йоханн Воронин рассказал, что это те русские, которые в 90-е годы выехали в Германию.

"Люди возвращаются сейчас обратно именно в Калининградскую область. Как правило, с семьями, деньгами, опытом и навыками. Я думаю, это хорошо обогатит область", — приводит слова Воронина Политика сегодня.

Кроме того, русскоговорящие жители Германии уже начали уезжать в отпуска, а через РФ можно это сделать гораздо дешевле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.