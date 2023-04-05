Депутат Госсовета Татарстана: ученики в школах всё реже выбирают для изучения татарский язык

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госсовета и директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, считает, что причина непопулярности татарского языка в школах может заключаться в заблуждении родителей. Об этом сообщает издание inkazan.ru.

Отмечается, что изучение национальных языков в школах перестало быть обязательным с 2017 года. Школьники сами стали решать, какой язык учить, но всё больше учеников выбирают русский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета