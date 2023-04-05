Депутат Госсовета и директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, считает, что причина непопулярности татарского языка в школах может заключаться в заблуждении родителей. Об этом сообщает издание inkazan.ru.
Отмечается, что изучение национальных языков в школах перестало быть обязательным с 2017 года. Школьники сами стали решать, какой язык учить, но всё больше учеников выбирают русский.
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