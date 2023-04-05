Перепутавшая ЛДПР и ЛГБТ сенатор Афанасьева оправдалась за оговорку: люди нормально отреагировали

Перепутавшая ЛДПР и ЛГБТ член Совфеда от Оренбургской области Елена Афанасьева объяснила, почему назвала ЛДПР ЛГБТ.

Афанасьева во время своей публичной речи на брифинге, на котором обсуждалась тема культурного суверенитета России, оговорилась, перепутав известную российскую партию с объединением людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее сенатор Афанасьева призвала лишить гражданства РФ певца Валерия Меладзе.

Она отметила, что является членом ЛДПР с 1994 года.

"Это была оговорка, потому что моя голова работала над теми проектами, которые я веду в партии. Нормальные люди на это нормально отреагировали. Кто не работает, у того не бывает оговорок. Многозадачность никого не щадит", — цитирует слова Афасасьевой Telegram-канал "Подъём".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и помощь мобилизованным. Программа «Диалоги» с Еленой Афанасьевой