Социолог: минимум 80% россиян выступают за выходные дни с 1 по 9 мая

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru оценил предложение российских парламентариев о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно.

"Народу, который трудится, в основном импонирует больше отдыхать в майские праздники. Потому что мы в это время ещё и работаем на природе. Многие приезжают к своим родителям в деревню или на дачу, чтобы посеять картошку, редиску, лук за это время", — отметил эксперт.

По его мнению, большая часть россиян поддерживает идею депутатов. Остальные граждане, представители "креативного класса" выступают за выходные зимой, поскольку могут в это время отдохнуть, например, в Таиланде или на Мальдивах, добавил специалист.

"Существуют определённые классовые предпочтения. Минимум 80% граждан выступают за длинные майские праздники", — заключил собеседник издания.

Ранее вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков сообщил, что члены Госдумы от партии "Новые люди" внесли законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая и предложили сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

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