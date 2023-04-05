В Москве нашли исхудавшего ребёнка-маугли в заваленной мусором квартире

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

На востоке Москвы социальные службы забрали из квартиры истощённого мальчика в возрасте семи лет. Он давно не ел, а в самом жилище было полно мусора.

Сотрудники скорой помощи обнаружили в квартире на улице Сталеваров семилетнего мальчика-маугли, у которого отмечалась сильная степень истощения. Сообщается, что имя этого первоклассника Майк, а держали его в крайне антисанитарных условиях — вся квартира была завалена мусором, в ней не было никакой еды.

Ребёнок рос без отца, и не исключено, что у его матери, которая долго не открывала дверь, имеются проблемы с психикой. В настоящий момент органы опеки уже изъяли у неё ребёнка, который выглядит весьма ослабленным. Об этом пишет Telegram-канал "Москва-онлайн".

У этой женщины имеется ещё один несовершеннолетний ребёнок, в отношении которого она лишена родительских прав. Сейчас вся ситуация находится на контроле прокуратуры.

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Беспричинное изъятие детей из семьи - это орудие воздействия на общество