Жители Казани выступили за проведение реформы общественного транспорта

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Опрос, проведённый среди жителей Казани, выявил, нужна ли гражданам реформа общественного транспорта. В нём приняли участие 376 человек. Из них 38% респондентов высказались в пользу обновления автопарка и введения новых видов транспорта, например, метробусов. Микрорайоны "Салават Купере" и Дербышки выделили как оптимальные направления для внедрения этой концепции, пишет inkazan.ru.

Ещё 171 человек считают, что городу необходима оптимизация маршрутной сети. Несмотря на выделение 15 млн рублей на анализ пассажиропотока и опросы среди населения со стороны властей Казани, граждане так и не получили концепции обновления транспортной системы.

Только 6% жителей Казани считают, что изменения в этой сфере не нужны. По их мнению, общественный транспорт в городе уже удобен. Каждый десятый респондент не имел особого мнения по этому вопросу, так как обладал личным автомобилем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Социальный эксперимент в Казани