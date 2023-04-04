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Жители Казани выступили за проведение реформы общественного транспорта

1:07
Общество

Опрос, проведённый среди жителей Казани, выявил, нужна ли гражданам реформа общественного транспорта. В нём приняли участие 376 человек. Из них 38% респондентов высказались в пользу обновления автопарка и введения новых видов транспорта, например, метробусов. Микрорайоны "Салават Купере" и Дербышки выделили как оптимальные направления для внедрения этой концепции, пишет inkazan.ru.

Жители Казани выступили за проведение реформы общественного транспорта

Ещё 171 человек считают, что городу необходима оптимизация маршрутной сети. Несмотря на выделение 15 млн рублей на анализ пассажиропотока и опросы среди населения со стороны властей Казани, граждане так и не получили концепции обновления транспортной системы.

Только 6% жителей Казани считают, что изменения в этой сфере не нужны. По их мнению, общественный транспорт в городе уже удобен. Каждый десятый респондент не имел особого мнения по этому вопросу, так как обладал личным автомобилем.

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Социальный эксперимент в Казани
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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