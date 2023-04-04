Пенсионеры смогут бесплатно пройти курсы интернет-грамотности в рамках ряда проектов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам депутата, пожилые люди могут прийти на курсы, на которых проводятся обучающие лекции о том, как не попасть на крючок телефонных мошенников или вредоносных сайтов, а также, как научиться экономить на ЖКХ.
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