Депутат Госдумы Стенякина: пенсионеров научат интернет-грамотности

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Пенсионеры смогут бесплатно пройти курсы интернет-грамотности в рамках ряда проектов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам депутата, пожилые люди могут прийти на курсы, на которых проводятся обучающие лекции о том, как не попасть на крючок телефонных мошенников или вредоносных сайтов, а также, как научиться экономить на ЖКХ.

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