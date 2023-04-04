Старший мастер ООО "Сфера" Наталья Кеся заявила, что управляющая компания перекрасила жёлто-синий забор возле многоквартирного дома в Чебаркуле Челябинской области.
Причиной послужила жалоба со стороны жительницы. Она заявила полицейским, что забор напоминает украинский флаг.
Как отметили в УК, забор стал жёлто-синим ещё два года назад.
"Учитывая мнение других жителей, принято решение перекрасить забор в один цвет", — подчеркнули в городской администрации, передаёт РИА Новости.
Чиновники добавили, что участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД РФ поговорил со сторонами конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.