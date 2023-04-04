В Челябинской области перекрасили жёлто-синий забор из-за жалобы местной жительницы

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Старший мастер ООО "Сфера" Наталья Кеся заявила, что управляющая компания перекрасила жёлто-синий забор возле многоквартирного дома в Чебаркуле Челябинской области.

Причиной послужила жалоба со стороны жительницы. Она заявила полицейским, что забор напоминает украинский флаг.

Как отметили в УК, забор стал жёлто-синим ещё два года назад.

"Учитывая мнение других жителей, принято решение перекрасить забор в один цвет", — подчеркнули в городской администрации, передаёт РИА Новости.

Чиновники добавили, что участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД РФ поговорил со сторонами конфликта.

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