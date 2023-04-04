Физиогномист оценил мимику Треповой при вручении бюста Татарскому: Без памяти просто сделала это

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Физиогномист Олег Воеводин в беседе с Pravda.Ru проанализировал поведение Дарьи Треповой в момент, когда она вручала статуэтку Владлену Татарскому.

Воеводин убеждён, что Дарья Трепова догадывалась об опасных свойствах подаренного военкору предмета.

"Она заранее знала об этом. Если мы обратим внимание на её веко с правой стороны, оно призакрыто посередине. Это показатель того, что она 100% знала, что она дарит, кому она дарит и уже заранее знала, что делает", — объяснил эксперт.

Физиогномист обратил внимание на светлые брови девушки.

"Это показатель того, что она немножко бездумно, огульно, без памяти просто сделала это", — выразил своё мнение специалист.

Воеводин считает, что девушкой владел "пофигизм". Он отметил, что, Трепова уходила с опущенной головой, как бы пытаясь спрятаться от камер, забыв о том, что уже попала в кадр.

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