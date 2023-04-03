Специалисты ресурсоснабжающих организаций (РСО) могут прийти в дома граждан, если вышел срок эксплуатации счётчиков. Они должны проверить прибор и согласовать установку "умного счётчика" в случае неисправности. Об этом рассказала эксперт по жилищным вопросам Татьяна Вепрецкая, комментируя в беседе с Радио 1 решение Минстроя РФ об обязательном допуске сотрудников РСО в квартиры.
По словам специалиста, такая проблема действительно существует, люди не впускают в дома или квартиры работников РСО.
Собеседник издания отметила, что предлагаемый Минстроем определённый порядок процедуры проверки исправности счётчиков и другого оборудования тепло- и водоснабжения позволит своевременно оповещать жильцов через личный кабинет о готовящемся прибытии сотрудника РСО. Такие меры помогут, в том числе сократить количество мошенников, добавила эксперт.
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