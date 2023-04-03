Жителю Бурятии, предложившему сажать чиновников на кол, суд дал полтора года условно

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Бурятии по суду приговорён к полутора годам лишения свободы условно. Так суд оценил его призыв сажать чиновников на кол.

В Бурятии закончился судебный процесс по обвинению одного из местных жителей в угрозах убийством в отношении неназванных чиновников. Подсудимым оказался мужчина, который в горячке под одним из постов в социальной сети ВК, где обсуждалась нерадивость местных государственных служащих, предложил сажать чиновников на кол.

Сообщается, что этим мужчиной является житель Бичурского района. Сам он полагал, что оставляет комментарии там, где это обычно безопасно делать, как пишет Telegram-канал "Весь Улан-Удэ". Однако пожелание мужчины было услышано правоохранительными органами. В результате, его комментарий был расценён, как угроза убийством, несмотря на позицию защиты, что это была просто "фигура речи".

Подобная угроза стала основанием для возбуждения уголовного дела и суда, по итогам которого мужчину приговорили к полутора годам заключения условно. Если он в течение этого времени ещё раз неосторожно пригрозит чем-нибудь чиновникам, то наказание станет реальным.

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