Знакомый подозреваемой в убийстве военкора Татарского Треповой рассказал о её работе в секонд-хенде

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Знакомый подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой рассказал о её работе в секонд-хенде.

В воскресенье в Санкт-Петербурге погиб российский военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По предварительным данным СК, взрывное устройство принесла 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова.

Журналисты РИА Новости смогли связаться с одним из знакомых Треповой Никитой. Он рассказал, что познакомился с подозреваемой, когда та работала в секонд-хенде "Амбар" на Гороховой улице. Он охарактеризовал её как спокойную девушку, которая хорошо помогала подбирать одежду.

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