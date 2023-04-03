Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за задержание поджигателей лесов

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Тюменской области объявили вознаграждение за предоставление достоверных данных о виновниках лесных пожаров. За информацию о поджигателе награда составляет 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч. Сообщить о возгорании можно по короткому номеру телефона — 112, передаёт nashgorod.ru.

С 3 апреля в регионе объявлен особый противопожарный режим. Жителям Тюменской области запрещается разводить костры, сжигать мусор и гулять в лесу. Губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит по вине человека.

"Обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, своё имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности", — отметил он.

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