Симоньян объяснила угрозы Владлена Татарского "всех убить и ограбить": был приговорён к тюрьме

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян ответила тем, кто припоминает обещание военкора Владлена Татарского "всех убить и ограбить".

Глава RT назвала противников СВО сторонниками теракта. Она напомнила тем, кто радуется уничтожению военкора, что Татарский родился в Макеевке и вступил в ополчение.

Журналистка отметила, что Владлен Татарский был приговорен текущей киевской властью к тюрьме, пыткам и унижениям.

Ранее Тина Канделаки возмутилась, тем, что безопасность лидеров общественного мнения в России на нуле.

"Именно за Владлена Татарского Российская Федерация восемь лет валялась в ногах у киевской власти с мольбами простить и восстановить в правах", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

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Владлен Татарский военкор РФ