Маргарита Симоньян ответила тем, кто припоминает обещание военкора Владлена Татарского "всех убить и ограбить".
Глава RT назвала противников СВО сторонниками теракта. Она напомнила тем, кто радуется уничтожению военкора, что Татарский родился в Макеевке и вступил в ополчение.
Журналистка отметила, что Владлен Татарский был приговорен текущей киевской властью к тюрьме, пыткам и унижениям.
Ранее Тина Канделаки возмутилась, тем, что безопасность лидеров общественного мнения в России на нуле.
"Именно за Владлена Татарского Российская Федерация восемь лет валялась в ногах у киевской власти с мольбами простить и восстановить в правах", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.