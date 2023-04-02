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Ходаковский об убийстве военкора Владлена Татарского: был бы ты никем — умер бы от водки

0:46
Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему убили военкора Владлена Татарского.

Ходаковский об убийстве военкора Владлена Татарского: был бы ты никем — умер бы от водки

Ходаковский прокомментировал гибель военкора Максима Фомина, работающего под псевдонимом Владлен Татарский. Его взорвали в кафе Санкт-Петербурга. 

"Да…. Что тут можно сказать? Макс, был бы ты никем — умер бы "от водки и от простуд", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Военачальник уверен, что Татарский представлял опасность, поэтому его убрали.

"Но ты был им опасен, ты делал своё дело, как никто не мог его делать", — выразил своё мнение комбат "Востока", пообещав помолиться за умершего военкора.

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Владлен Татарский воєнкор РФ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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