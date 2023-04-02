Ходаковский об убийстве военкора Владлена Татарского: был бы ты никем — умер бы от водки

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему убили военкора Владлена Татарского.

Ходаковский прокомментировал гибель военкора Максима Фомина, работающего под псевдонимом Владлен Татарский. Его взорвали в кафе Санкт-Петербурга.

"Да…. Что тут можно сказать? Макс, был бы ты никем — умер бы "от водки и от простуд", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Военачальник уверен, что Татарский представлял опасность, поэтому его убрали.

"Но ты был им опасен, ты делал своё дело, как никто не мог его делать", — выразил своё мнение комбат "Востока", пообещав помолиться за умершего военкора.

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Владлен Татарский воєнкор РФ