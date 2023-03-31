Жители Новосибирска выставили на продажу новые пятирублёвые купюры за 5 000 рублей

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Новосибирцы начали продавать пятирублевые купюры на специализированных площадках. Несколько объявлений появилось на сайте "Авито", где граждане предлагают приобрести новые банкноты по ценам, варьирующимся от 15 до 1000 рублей, пишет Сиб.фм.

Конец 2022 года стал временем возобновления выпуска пятирублевых купюр. Согласно информации от пресс-службы Банка России, изготовление банкнот экономически выгоднее, чем чеканка монет. Дизайн купюр остался прежним, а новшество заключается лишь в наличии лакировки. Она увеличивает срок службы банкнот на 30%, сообщает Центральный банк Российской Федерации.

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