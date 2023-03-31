Глава нижегородской компании попался на серьёзном преступлении, ему грозит шесть лет тюрьмы

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кстове директор местной компании устроил прибыльный бизнес, продавая подержанные трансформаторы как новые. Сумма сделок превышает 2,5 млн рублей.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на ГУ МВД Нижегородской области, пять месяцев в 2020 году гендиректор сбывал фальсификат с поддельными документами, а работники его компании приводили уже использованное оборудование в товарный вид. Продажи осуществлялись по всей России.

"Всё вскрылось, когда оборудование решило купить госучреждение. Год оно исправно работало, а потом внезапно сгорело, что повлекло за собой возникновение локальной чрезвычайной ситуации. Все помещения организации оказались обесточены. Сумма ущерба, причиненного от покупки якобы нового оборудования, составила свыше 440 000 рублей", — приводит подробности источник.

Директор помещён под домашний арест. Его ждёт или срок заключения до шести лет, или штраф.

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