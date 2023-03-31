Обезумевшие от голода амурские тигры атакуют людей, собак и коров в Хабаровском крае

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Голод заставляет амурских тигров нападать на людей и домашних животных в таёжных сёлах в Хабаровском крае.

Дикие животные всё чаще охотятся в населённых пунктах Тайги. в 2023 году были зафиксированы многочисленные случаи атаки тигров на жителей сёл и их домашних животных.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае уссурийский тигр навёл инспекторов на место массового захоронения.

Всего в этом году были подтверждены 158 инцидентов, связанных с нападением полосатых хищников.

Как сообщает издание transsibinfo.com, жертвами крупных представителей семейства кошачьих становились собаки, телята, коровы,

28 марта тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады. Мужчина получил ранение. Дикое животное находилось в истощённом состоянии.

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Амурский тигр – быстрый и опасный Владыка тайги!