Голод заставляет амурских тигров нападать на людей и домашних животных в таёжных сёлах в Хабаровском крае.
Дикие животные всё чаще охотятся в населённых пунктах Тайги. в 2023 году были зафиксированы многочисленные случаи атаки тигров на жителей сёл и их домашних животных.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае уссурийский тигр навёл инспекторов на место массового захоронения.
Всего в этом году были подтверждены 158 инцидентов, связанных с нападением полосатых хищников.
Как сообщает издание transsibinfo.com, жертвами крупных представителей семейства кошачьих становились собаки, телята, коровы,
28 марта тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады. Мужчина получил ранение. Дикое животное находилось в истощённом состоянии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.