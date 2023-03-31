Россияне не доверяют работодателям и всё чаще проверяют их перед устройством на работу

Уровень взаимного доверия работников и работодателей в России снизился. Теперь при найме на работу обе стороны собирают информацию друг о друге.

При устройстве на работу россияне сегодня более активно собирают отзывы о компании, изучают её финансовую отчётность и даже различные судебные тяжбы. В свою очередь, работодатели также проверяют соискателей, анализируют их социальные страницы и запрашивает кредитные истории. Об этом говорит исследование рекрутингового сервиса Superjob.

Его эксперты отмечают, что данная тенденция является реакцией на резкий рост количества мошенничеств при приёме на работу. С другой стороны, работодатели сегодня подбирают соискателей гораздо более ответственно. Анализ показал, что 77% россиян проводят в той или иной степени проверку потенциальных работодателей перед тем, как отправиться на собеседование, пишет "Октагон".

Уровень мошенничества в этой сфере действительно растет. В некоторых случаях уже после устройства на работу люди узнают, что у них ненормированный рабочий день, а обещанные выплаты по тем или иным причинам задерживают или сокращают. Предварительное изучение отзывов о компаниях в интернете помогает совершать меньше ошибок при трудоустройстве.

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