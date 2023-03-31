Нижегородца обвинили в издевательствах над 8-летней к дочерью-фигуристкой: "Нестерпимая боль"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителя нижнего Новгорода затравили в Сети за жестокие методы воспитания маленькой дочери-спортсменки.

Поводом для возмущения интернет-публики стал ролик из социальных сетей, на котором мужчина тренирует 8-летнюю наследницу Мирославу.

Ранее психолог Дарья Блинова посоветовала приучать детей к спорту с трёх лет.

Интернет-пользователи осудили методы тренерской работы строгого отца, который не обращает внимание на жалобы дочери. Девочка на видео жалуется на нестерпимую боль и плачет, однако отец настаивает на продолжение занятий.

Как сообщает издание newsnn.ru, мужчина признал, что бывает строг с дочерью, однако заверил, что никогда не применял к ребёнку физическую силу, опровергая слухи о том, что он швырял девочку на пол.

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Фигурное катание! Лебедева Мирослава!