Жителя нижнего Новгорода затравили в Сети за жестокие методы воспитания маленькой дочери-спортсменки.
Поводом для возмущения интернет-публики стал ролик из социальных сетей, на котором мужчина тренирует 8-летнюю наследницу Мирославу.
Ранее психолог Дарья Блинова посоветовала приучать детей к спорту с трёх лет.
Интернет-пользователи осудили методы тренерской работы строгого отца, который не обращает внимание на жалобы дочери. Девочка на видео жалуется на нестерпимую боль и плачет, однако отец настаивает на продолжение занятий.
Как сообщает издание newsnn.ru, мужчина признал, что бывает строг с дочерью, однако заверил, что никогда не применял к ребёнку физическую силу, опровергая слухи о том, что он швырял девочку на пол.
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