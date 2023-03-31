Опрос "ФОМнибус": уровень тревожного настроения россиян составил 47%

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Уровень тревожного настроения граждан РФ за минувшую неделю достиг 47%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Общественное мнение". Об ощущении спокойствия проинформировали 48% респондентов.

По словам 47% наших соотечественников, тревожные настроения преобладают в настоящее время среди их родственников и знакомых. В то же время 48% участников анкетирования сообщили о своем спокойном настроении.

Специалисты "ФОМнибус" проводили опрос с 24 по 26 марта. В исследовании приняли участие свыше полутора тысяч россиян более чем из 50 регионов.

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