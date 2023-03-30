Жители Нижнего Тагила страдают от тошнотворного запаха сероводорода в центре города

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В центре Нижнего Тагила 30 марта жители начали буквально задыхаться от невыносимого химического запаха нечистот, вызванным превышением сероводорода в 2,5 раза.

Как пишет tagilcity.ru, некоторым тагильчанам от запаха выбросов с промышленных предприятий стало плохо ещё ночью.

"Ночью окно было открыто. Проснулась от запаха выбросов, от которого хочется блевать. Дети не болеют, но все кашляли, и у меня горло заболело", — рассказала одна из жительниц Нижнего Тагила в разговоре с журналистами издания.

Тагильчане рассказывают о "жуткой вонище на улицах", которая бьёт в нос, и называют сложившуюся ситуацию кошмаром.

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