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Жители Нижнего Тагила страдают от тошнотворного запаха сероводорода в центре города

0:45
Общество

В центре Нижнего Тагила 30 марта жители начали буквально задыхаться от невыносимого химического запаха нечистот, вызванным превышением сероводорода в 2,5 раза.

Жители Нижнего Тагила страдают от тошнотворного запаха сероводорода в центре города

Как пишет tagilcity.ru, некоторым тагильчанам от запаха выбросов с промышленных предприятий стало плохо ещё ночью.

"Ночью окно было открыто. Проснулась от запаха выбросов, от которого хочется блевать. Дети не болеют, но все кашляли, и у меня горло заболело", — рассказала одна из жительниц Нижнего Тагила в разговоре с журналистами издания.

Тагильчане рассказывают о "жуткой вонище на улицах", которая бьёт в нос, и называют сложившуюся ситуацию кошмаром.

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Самые "грязные" города России
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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