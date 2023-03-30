Очевидцы заметили котов необычного окраса в Дзержинске Нижегородской области.
Пользователи социальных сетей рассказывают о "котах-мутантах", которых заметили у торгового центра "Эдем" на проспекте Чкалова.
Ранее объяснялось, Почему кошки так много спят.
Как сообщает издание newsnn.ru, животные отличаются от своих сородичей ярко-жёлтым окрасом меха.
Это уже не первый случай, когда в Дзержинске замечают животных странного окраса. Ранее в городе видели голубых собак.
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