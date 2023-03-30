Специалисты рассказали о способах борьбы с "весенним обострением": прогулки, правильное питание, спорт

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Среди россиян всё чаще слышно о "весеннем обострении". Специалисты сети медицинских лабораторий KDL сообщили, что этот термин может включать в себя ряд эмоциональных и общефизических симптомов, которые в целом влияют на состояние человека.

Для "весеннего обострения" характерны частые перепады настроения. Это может быть повышенная эмоциональность и сниженная работоспособность. Также сменяющиеся периоды апатии и сонливости. Более того, могут проявится и физические симптомы: головные боли, ломота суставов, различного рода аллергические реакции и нарушения в работе ЖКТ.

Специалисты современной медицины связывают вышеперечисленные симптомы с перестройкой гормонального фона, нехваткой витаминов в организме и даже с увеличением продолжительности дня.

"Наиболее остро на наступление "весны" реагируют пожилые люди, подростки, а также те, кто обладает так называемой "подвижной психикой" и эмоционально реагирует на многие ситуации", — передаёт слова работников "Вести Подмосковья".

Для борьбы с "весенним обострением" медики советуют уделить внимание правильному питанию, пристальнее следить за показателями артериального давления, больше гулять на свежем воздухе и заниматься умеренными физическими нагрузками.

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