Режим ЧС введён в Брянске

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Брянска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Как уточнили в администрации города, причиной такой меры стал внезапно начавшийся паводок.

"Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о том, что с 9 часов 30 марта 2023 года в Брянске введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — сказано на сайте Брянской городской администрации.

Власти уточнили, что в реках Десна и Болва резко повысился уровень воды, в результате чего утром 30 марта 271 дом оказался под угрозой затопления, а с посёлком Радица-Крыловка оборвалось транспортное сообщение.

Действие режима ЧС продлится до особого распоряжения администрации, уточнили власти.

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