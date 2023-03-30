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Красноярский военный суд массово получил заявления об оспаривании призыва по мобилизации

Общество

В Красноярский гарнизонный военный суд поступает большое количество исков от жителей региона. В них граждане оспаривают призыв по мобилизации, пишет prmira.ru.

Красноярский военный суд массово получил заявления об оспаривании призыва по мобилизации

Согласно данным из самого суда, наибольший наплыв исков наблюдается от жителей Ачинска, Большеулуйского района и Красноярска. Есть один случай из Емельяновского района.

В период с сентября 2022 года по настоящее время поступило 59 административных исков, связанных с военными комиссариатами, 32 из них — по мобилизации. В двух случаях требования удовлетворили частично, а в одном — полностью. Остальные иски либо были отклонены, либо возвращены заявителю. Некоторые заявления до сих пор находятся в процессе рассмотрения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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