Красноярский военный суд массово получил заявления об оспаривании призыва по мобилизации

В Красноярский гарнизонный военный суд поступает большое количество исков от жителей региона. В них граждане оспаривают призыв по мобилизации, пишет prmira.ru.

Согласно данным из самого суда, наибольший наплыв исков наблюдается от жителей Ачинска, Большеулуйского района и Красноярска. Есть один случай из Емельяновского района.

В период с сентября 2022 года по настоящее время поступило 59 административных исков, связанных с военными комиссариатами, 32 из них — по мобилизации. В двух случаях требования удовлетворили частично, а в одном — полностью. Остальные иски либо были отклонены, либо возвращены заявителю. Некоторые заявления до сих пор находятся в процессе рассмотрения.

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