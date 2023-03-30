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Философ Коряковцев: народ больше смеётся над оппозицией, чем над властью

1:06
Общество

Философ Андрей Коряковцев называл современный оппозиционный юмор "унылым зрелищем". Во-первых, артисты, которые пытаются шутить про власть, родом из позднесоветского времени. Они оторваны от реальности и живут в привычном вакууме, считает специалист.

Философ Коряковцев: народ больше смеётся над оппозицией, чем над властью

Во-вторых, оппозиционный юмор уже не так востребован, как было в 1970-х годах. Потенциал современных лидеров абсолютно другой, поэтому народ относится к ним иначе.

"Причём власть не боится выглядеть смешной: в том же "Камеди" много лет пародируют Владимира Путина и делают это довольно остро — и никто им не запрещает", — отметил Коряковцев в беседе с argumenti.ru.

Философ подчеркнул, что сейчас люди высмеивают именно оппозицию, а не власти. Однако шутить про этих так называемых юмористов не приходится — они смешны сами по себе, указал специалист.

"Чтобы высмеять этих людей, достаточно их процитировать, никак не комментируя", — сделал вывод Коряковцев.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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