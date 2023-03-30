Идентифицировать людей будут по сердцебиению, а не по паспортам

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно британская авиакомпания Easyjet опубликовала серию "прогнозов на 2070 год", и многие из них можно назвать "футуристическими".

По данным отчета, самолеты будут оборудованы эргономичными и биомиметическими сенсорными сиденьями с использованием умных материалов, которые будут адаптироваться к форме тела, росту, весу и температуре пассажиров, обеспечивая индивидуальный комфорт во время полета.

Кроме того, вероятнее всего, пассажирам будут подавать 3D-напечатанную еду на борту рейсов.

Но, возможно, самое удивительное из всех прогнозов заключается в том, что эксперты предполагают, что в будущем аэропорты будут сканировать сердечные сигнатуры и другие биометрические данные пассажиров вместо того, чтобы запрашивать паспорт и другие документы удостоверяющие личность. В отчете отмечается, что подписи сердцебиения будут регистрироваться в глобальной системе, аналогично тому, как сегодня работает технология сканирования отпечатков пальцев.

Кроме того, отчет предлагает и другие интересные идеи, например, в полете развлечения будут транслироваться прямо на глаза пассажиров, а летающие воздушные такси заменят автобусы-шаттлы до аэропорта.

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