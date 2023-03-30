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Twitter удалил посты о митинге за права трансгендеров

3:55
Общество

Twitter сообщает, что были удалены тысячи твитов, содержащих плакат, рекламирующий протест "трансгендерный день мести" в поддержку прав трансгендеров, который должен был состояться в субботу в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает Fortune.

Twitter удалил посты о митинге за права трансгендеров

Глава отдела доверия и безопасности Twitter, Элла Ирвин, объявила в среду о том, что компания автоматически удалила более 5000 твитов и ретвитов, содержащих плакат, рекламирующий мероприятие.

Ирвин заявила в своем твите: "Мы не поддерживаем твиты, призывающие к насилию, независимо от того, кто их публикует. "Месть" не подразумевает мирного протеста. Организация или поддержка мирных протестов — это нормально".

Twitter использовал автоматизированные процессы при удалении твитов, не принимая во внимание контекст, в котором они были опубликованы. В результате были удалены твиты с критикой и те, которые поддерживали протесты.

Это вызвало недовольство у многих консервативных пользователей Twitter, которые считают, что правила были несправедливо применены к ним. Они опубликовали изображения флаера протеста, чтобы высказаться против него.

Тем не менее, транс-активисты утверждают, что "транс-день мести" является мемом, существующим в транс-сообществе уже многие годы, и не призывает к насилию. Они заявили, что Twitter ошибается, удаляя твиты в поддержку протеста.

Директор некоммерческой организации Fight for the Future, занимающейся защитой прав и свобод, Эван Грир, заявил, что действия социальной сети Twitter являются "еще одним примером использования крупными технологическими компаниями двойных стандартов в контент-модерации".

Он отметил, что Twitter не торопится модерировать контент, связанный с трансгендерными правами, но быстро удаляет посты, которые не согласны с их позицией. Контекст имеет большое значение в контент-модерации, и политика компании должна основываться на правах человека и применяться равномерно.

Плакат, который вызвал удаление твитов, был текстовым цифровым флаером с надписью "мы хотим большего, чем видимость", за которой следовали призывы к "транс-дню возмездия" и "остановке трансгеноцида", а также дата и время запланированной акции протеста.

Расследование стрельбы продолжается. К настоящему моменту полиция не представила никаких доказательств того, что пол или гендерная идентичность стрелка сыграли роль в произошедшем.

Организаторы субботней акции протеста, разместившие заявление на своем веб-сайте, заявили, что они не оправдывают насилие и категорически отрицают связь между стрельбой в школе в Нэшвилле и их мероприятием. Они также подчеркнули, что планировали свою акцию задолго до того, как произошла стрельба.

"Месть означает яростный отпор", — написали организаторы на своем сайте. "Мы боремся с ложными представлениями, криминализацией и угрозой нашего существования".

Как и до приобретения компании Илоном Маском, Twitter запрещает призывы к насилию в твитах. В начале марта Twitter объявил о новой политике, запрещающей "насильственные высказывания" на платформе. Новые правила кажутся похожими на принципы, которые компания имела в своих книгах до того, как Маск стал ее владельцем.

Twitter расширил свою политику и теперь запрещает "закодированный язык", который может использоваться для косвенного подстрекательства к насилию, а также угрозы нанесения ущерба жилым домам, убежищам или инфраструктуре, которая необходима для повседневной жизни, гражданской или деловой деятельности.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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