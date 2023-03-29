Суд Оренбурга оправдал троих полицейских, которые пытали 18-летнего задержанного

После рассмотрения уголовного дела троих полицейских, которые обвинялись в пытках задержанного, центральный районный суд Оренбурга принял решение их оправдать.

Как пишет 56orb.ru, истец — 18-летний житель Оренбурга — заявил, что в 2021 году в отделении полиции он подвергся пыткам и избиениям со стороны служителей правопорядка, которые хотели, чтобы он признал себя виновным в краже смартфона. Кроме того, по словам потерпевшего, полицейские угрожали ему изнасилованием.

Медицинская экспертиза подтвердила, что на теле пострадавшего было большое количество кровоподтёков и ссадин.

В результате в отношении троих сотрудников полиции были открыты уголовные дела. По требованию прокурора им грозило по 6,5 лет лишения свободы.

Однако 29 марта после изучения материалов дела суд оправдал полицейских, посчитав их невиновными.

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