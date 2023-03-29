Семейные психологи озвучили список главных претензий российских мужчин к своим жёнам и подругам, с которыми они делят дом и ведут совместное хозяйство.
"Топ" причин для негодования и даже отвращения к спутнице, собранный по итогам опроса более чем 4900 мужчин в соцсетях, был анонсирован в ходе телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения" — сообщает AB News.
Одной из первейших причин для негодования мужчинами была названа полнота "которая увеличивается или с которой женщина ленится или не хочет бороться". Россияне заявляют, что с полной или целлюлитной женой (девушкой) им якобы "стыдно показываться перед друзьями", "стеснительно бывать на людях".
Также российские мужчины от 25 до 45 лет назвали неприемлемыми следующие женские привычки:
По этим причинам, как отмечают психологи, россияне "даже готовы разводиться" — вместо того, чтобы обсудить проблемы со спутницами или обратиться к профессиональной помощи.
Ранее Pravda.Ru уже писала, что десятки тысяч россиян честно признали — от жён и спутниц их отталкивает "излишняя полнота, целлюлит и ожирение из-за неумеренной и некачественной еды" — дескать, "она любимая, родная, но стала жирная такая".
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