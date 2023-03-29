Россияне готовы бросить жён из-за сериалов, ревности, полноты и соцсетей

2:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Семейные психологи озвучили список главных претензий российских мужчин к своим жёнам и подругам, с которыми они делят дом и ведут совместное хозяйство.

"Топ" причин для негодования и даже отвращения к спутнице, собранный по итогам опроса более чем 4900 мужчин в соцсетях, был анонсирован в ходе телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения" — сообщает AB News.

Одной из первейших причин для негодования мужчинами была названа полнота "которая увеличивается или с которой женщина ленится или не хочет бороться". Россияне заявляют, что с полной или целлюлитной женой (девушкой) им якобы "стыдно показываться перед друзьями", "стеснительно бывать на людях".

Также российские мужчины от 25 до 45 лет назвали неприемлемыми следующие женские привычки:

Постоянный просмотр дамских или турецких "тупых" сериалов (особенно с восхищением мужчинами-киногероями);

Увлечение "бесполезным скроллингом лент соцсетей", "залипание в Интернете без дела" — вместо общения, занятия по дому или с детьми, совместного досуга, и т. д.

Любовь пропустить бутылку-две пива или вино с подругами ("так алкоголизм разовьётся", "женский алкоголизм неизлечим", "они с подружками без выпивки вообще могут?")

Частое общение спутницы с её мамой (тёщей), визиты тёщи с советами и мнениями о быте и перспективах;

Ревность, проверка гаджетов ("неприятно, когда лезут в телефон, как будто проктолог на приёме", "мужчина полигамен по природе", "все мужики гуляют и все возвращаются к семье", "хороший левак укрепляет брак", и т. д.);

Неприятие хобби мужа/бойфренда (рыбалка, автомобили, игры, поклейка моделей, коллекционирование).

По этим причинам, как отмечают психологи, россияне "даже готовы разводиться" — вместо того, чтобы обсудить проблемы со спутницами или обратиться к профессиональной помощи.

Ранее Pravda.Ru уже писала, что десятки тысяч россиян честно признали — от жён и спутниц их отталкивает "излишняя полнота, целлюлит и ожирение из-за неумеренной и некачественной еды" — дескать, "она любимая, родная, но стала жирная такая".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Объелись до смерти: почему люди стали чаще умирать от ожирения