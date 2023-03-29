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Резко обедневший бывший банкир Олег Тиньков продал свой самолёт в США

1:23
Общество

Бывший владелец банка Tinkoff испытывает финансовые затруднения после продажи бизнеса. Для поправки состояния Олег Тиньков продал свой роскошный самолёт.

Резко обедневший бывший банкир Олег Тиньков продал свой самолёт в США

Бывший банкир Олег Тиньков решил продать самолёт марки Dassault Falcon, являющийся сверхдальнемагистральным. Это флагман линейки, который способен преодолевать расстояние почти в 12 тысяч километров без дозаправки. Информацию об этом изданию The Moscow Times сообщили источники на авиарынке.

Также она подтверждается и в авиареестре, поскольку у самолёта изменились регистрация и бортовой номер. А это говорит о его перерегистрации в США на другого владельца. Сумма сделки не уточняется, но похожие самолёты реализуются по $50 млн.

Издание Forbes ранее сообщало, что после вынужденной продажи банка Tinkoff Владимиру Потанину его бывший владелец перестал быть долларовым миллиардером. Если до СВО состояние Олега Тинькова оценивалось в $9,4 миллиардов, то в марте 2022 уже в $820 миллионов. Сам бизнесмен говорил, что у него осталось не более $200 миллионов. Содержание подобного самолёта требует от $5 до $10 миллионов в год.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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