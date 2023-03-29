Резко обедневший бывший банкир Олег Тиньков продал свой самолёт в США

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший владелец банка Tinkoff испытывает финансовые затруднения после продажи бизнеса. Для поправки состояния Олег Тиньков продал свой роскошный самолёт.

Бывший банкир Олег Тиньков решил продать самолёт марки Dassault Falcon, являющийся сверхдальнемагистральным. Это флагман линейки, который способен преодолевать расстояние почти в 12 тысяч километров без дозаправки. Информацию об этом изданию The Moscow Times сообщили источники на авиарынке.

Также она подтверждается и в авиареестре, поскольку у самолёта изменились регистрация и бортовой номер. А это говорит о его перерегистрации в США на другого владельца. Сумма сделки не уточняется, но похожие самолёты реализуются по $50 млн.

Издание Forbes ранее сообщало, что после вынужденной продажи банка Tinkoff Владимиру Потанину его бывший владелец перестал быть долларовым миллиардером. Если до СВО состояние Олега Тинькова оценивалось в $9,4 миллиардов, то в марте 2022 уже в $820 миллионов. Сам бизнесмен говорил, что у него осталось не более $200 миллионов. Содержание подобного самолёта требует от $5 до $10 миллионов в год.

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