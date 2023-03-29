Илья Авербух: состояние Романа Костомарова внушает осторожный оптимизм

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В настоящий момент состояние здоровья находящегося в реанимации фигуриста Романа Костомарова внушает осторожный оптимизм. Об этом заявил его коллега Илья Авербух.

Илья Авербух сумел пообщаться с проходящим восстановление после тяжелейшего заболевания Романом Костомаровым. Он рассказал, что голос Романа звучал сильно и мотивирующе, а это настраивает на позитивный лад. Однако Авербух призывает сохранять осторожный оптимизм.

"Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться, — заявил Авербух в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". — Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождём, пока Рома поправится, — хотя бы из какого-то суеверия".

С 10 января Костомаров проходит лечение в "Коммунарке", куда его привезли из-за развития пневмонии. По словам главного врача больницы Дениса Проценко, у 46-летнего спортсмена имелось тотальное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. 16 февраля Проценко давал ему минимальные шансы на выживание. По сообщениям СМИ, Костомаров перенёс несколько ампутаций на кистях и стопах, а также два инсульта.

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