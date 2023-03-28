Часть парка за 200 млн рублей в Уфе затопило

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Демской парк в Уфе заметно преобразился после обновления, на которое ушло 200 миллионов рублей. Однако многие люди ещё до его реконструкции говорили о том, что часть сквера будет затоплена весной. Прогнозы местных жителей сбылись — одна из достопримечательностей города оказалась под водой.

Сейчас посетители вынуждены преодолевать внушительные лужи во время прогулок по лесной зоне, сообщает mkset.ru.

"К примеру, спортивная площадка. Если хочется поупражняться, то не стоит лишать себя водных процедур и закаливания", — отмечается в материале.

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