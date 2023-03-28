Шукшина разместила пост с критикой слов Симоньян о репарациях Украине: банальная сдача на милость победителя

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Мария Шукшина поделилась постом, в котором объясняется, почему заявление Маргариты Симоньян о репарациях Украине, ошибочно.

Мария Шукшина сделала репост записи Telegram-канала Forwarded from Ерофей Палыч.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине.

В посте объясняется, что репарации — форма материальной ответственности за ущерб, причиненный государствам, совершившим нападение на другую страну.

"То есть, мы таким образом сами себя (по мнению Симонян) должны признать международными преступниками. Все эти песни про "просто покупку" это попытка прикрыть банальную сдачу на милость победителя", — гласит текст публикации, размещённом в Telegram-канале Марии Шукшиной.

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