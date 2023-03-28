Жители Сургута сообщили, что в закрытом частном детском саду кричат и плачут малыши

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Сургута сообщили, что в закрытом частном детском саду кричат и плачут малыши. Внутрь учреждения горожане попасть не смогли, так как двери оказались заперты. Об этом пишет издание muksun.fm.

Детские крики, доносящиеся из частного детского сада "Крошка енот" сургутяне услышали утром 28 марта. В соцсетях девушка опубликовала видеозапись, на которой видна закрытая дверь, а по ту сторону слышны детские крики и плач. по данному факту сейчас проводит проверку полиция.

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