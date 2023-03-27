"Одноклассники" рассказали о первых итогах программы монетизации авторов

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители социальной сети "Одноклассники" сообщили о результатах нынешней программы монетизации авторов. Известно, что компания таким образом начала помогать пользователям получать деньги из-за развития своего блога в ноябре прошлого года.

По информации "ОК", успешные создатели контента зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы стать участником программы, администратору сообщества достаточно отправить заявку, напомнили в компании.

"Общая сумма ежемесячных выплат авторам от "Одноклассников" выросла год к году на 160%, средний доход одного автора в месяц — на 99%", — сказали в корпорации.

Как подчеркнули в "ОК", наиболее популярны авторы, которые публикуют записи о путешествиях, машинах, кулинарии и саде. Больше всего денег после объявления программы заработали авторы проекта о музыке "Неугомонная", тревел-блога "Вокруг Светы", лайфстайл-группы "Двое и алоэ". Также высокие показатели "Одноклассники" зафиксировали у создательницы видеорецептов Натальи Калниной и руководителя "Прогулок по Москве" Александра Усольцева.

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