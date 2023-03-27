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Иосиф Сталин приказал убить звезду Голливуда Джона Уэйна — угрозу для коммунизма

1:56
Общество

Легендарный американский киноактёр Джон Уэйн мог погибнуть по приказу Иосифа Сталина. Об этом говорится в книге историка кино из США.

Иосиф Сталин приказал убить звезду Голливуда Джона Уэйна — угрозу для коммунизма

Сыгравший множество главных ролей в культовых американских вестернах Джон Уэйн когда-то являлся объектом смертельных угроз со стороны Иосифа Сталина. Советский генсек обвинял Уэйна и его ближайших сподвижников в использовании антикоммунистической риторики. Также жертвой Сталина мог стать знаменитый актёр, режиссёр и продюсер Орсон Уэллс, создавший культовый фильм 1941 года "Гражданин Кейн", как напоминает GamersGrade.

Подробности планов Сталина по физическому устранению знаменитых американских артистов изложены в книге "Джон Уэйн — Человек, стоящий за мифом", написанной историком кино Майклом Манном. По его сведениям, Сталин узнал о влиянии Уэйна после бесед с советским кинорежиссёром Сергеем Герасимовым, который услышал о позиции актера, когда присутствовал на мирной конференции в 1949 году в Нью-Йорке. Выяснилось, что Герасимов считал Джона Уэйна воплощением самых ярых антикоммунистических убеждений, поэтому американец и был включён в расстрельный список Сталина.

Об этом плане советского лидера Майклу Манну рассказал и сам Орсон Уэллсво во время ужина в 1983 году. А каскадер Якима Канутт поведал писателю, что ФБР посылало агентов в Голливуд чтобы защитить Джона Уэйна от убийц Сталина, но лихой ковбой вместе со своим сценаристом разработали план похищения собственных убийц, чтобы отвезти их на пляж, имитировать казнь и напугать таким образом. Неизвестно, случилось ли это на самом деле.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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