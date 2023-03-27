Марков объяснил, в чём правы Пригожин и Ахмедов: Это про плохую кадровую политику

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков проанализировал разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым и объяснил, какие заявления продюсера и бизнесмена недалеки от истины.

Марков отметил, что "мужики испугались".

Политолог обратил внимание на фразу представителей российской элиты о том, что власти сами создали …. (непечатное ругательство), а теперь с ними борются.

Ранее Марков отмечал, что элиты РФ шокированы происходящим в стране.

"Странная фраза? Но это про плохую кадровую политику. С этим многие согласятся", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Отметил он и заявление о том, что в России многие не понимают, за что им воевать. Политолог считает, что в стране действительно плохо поставлена идеологическая работа.

Марков подчеркнул, что продюсер и предприниматель настроены не на проигрыш России, а на переход страны к военной диктатуре.

"Мужики в общем испуганы и не знают, что делать. Заняты спасением своих денег. "Держаться подальше от Москвы", — это главный вывод", — поделился свои анализом политический эксперт.

Заинтересовала Маркова и фраза о том, что в РФ "за 20 лет не смогли создать ни экономики, ни армии".

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