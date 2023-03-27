Сотрудники МЧС в Бурятии сообщили о нескольких правилах во время падения в гололёд

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за аномальной гололедицы в Бурятии сотрудники МЧС сообщили гражданам о правилах падения на лёд. Представители структуры отметили, что в такой период важно надевать нескользящую обувь и не торопиться.

В управлении МЧС по Бурятии заявили, что если всё-таки гражданин поскользнулся и начал падать, то нужно присесть, чтобы высота падения оказалась не такой большой. В МЧС советуют сгруппироваться и перекатиться, благодаря чему смягчится удар о землю.

"Если вы понимаете, что падаете на спину, срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперёд. Не откидывайте голову назад — это может привести к серьёзному удару затылком", — передаёт transsibinfo. com. слова представителей МЧС.

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