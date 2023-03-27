Кашеварова обвинила Пригожина и Ахмедова в неудачах СВО: Они к этому привели

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Анастасия Кашеварова считает, что продюсер Иосиф Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов виноваты в том, что сейчас происходит на фронте.

Журналистка рассказала, что прослушала запись разговора, который приписывают Пригожину и Ахмедову.

Ранее Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.

"Когда я слушала этих людей, я поняла, что и они к этому привели", — написала Анастасия в своём Telegram-канале, отметив, что ситуация на СВО складывается тяжело.

Она отметила, что некоторые критикуют СВО, находясь далеко от фронта, а другие заявляют о проблемах, помогая военнослужащим.

"Ахмедов и Пригожин говорят о том, что беда на фронте, что люди гибнут, и даже есть фразы, которыми и я говорю. Но вот различие — мы остаемся здесь, в нашей стране, мы работаем на Победу, помогаем фронту", — объяснила журналистка.

Кашеварова упрекнула продюсера и предпринимателя в том, что они отстранённо жалеют гибнущих на фронте.

"А эти обсуждают, как бы еще из страны выдрать кусок, пожирнее. "Ах, как жалко людей, они там гибнут. Йось, ну ты там сейчас контракты подзаработай и в Дубае отсидись", — посоветовала Анастасия продюсеру.

Журналистка призвала Пригожина пожертвовать деньги на нужды СВО.

"Пригожин думает продавать или нет свою недвижимость в Лондоне. Продай, дай денег на дроны", — отметила Анастасия, раскритиковав деятеля шоу-бизнеса за то, что он хочет получить больше денег от страны и уехать за рубеж.

Она призвала представителей российской элиты внести свой вклад в победу РФ.

"Президент у них во всём виноват. С себя всю ответственность сняли и переложили на него. Так поднимите свои ж…., их больше 140 миллионов в стране. Беспринципные, алчные, инфантильные ублюдки", — негодует Кашеварова.

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