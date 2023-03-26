Ходаковский о диалоге Пригожина с Ахмедовым: врага, который притворяется лояльным, победить нереально

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал "нашумевший диалог" продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова.

Ходаковский отметил проблему мотивированности в оценках СВО. Он считает, что условных "иосифов" не напугало бы даже приближение врага к Москве в начале Великой отечественной войны.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признал, что разговор с предпринимателем Фархадом Ахмедовым у него был, однако их беседа не была такой жёсткой.

"Они бы и тогда ныли про свои домики в Лондоне и скулили про плохого Сталина", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он уверен, что враг затаился внутри России, притворяясь своим.

"Явного врага победить можно, но врага, который притворяется лояльным, а сам творит своё пагубное дело — почти нереально. Теперь даже внутри страны всё постепенно становится просто и ясно: жизнь даёт нам понять, кто среди нас свои, а кто чужие", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

При этом военачальник уверен, что гражданской войны с "чужими" не будет.

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