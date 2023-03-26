Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал "нашумевший диалог" продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова.
Ходаковский отметил проблему мотивированности в оценках СВО. Он считает, что условных "иосифов" не напугало бы даже приближение врага к Москве в начале Великой отечественной войны.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин признал, что разговор с предпринимателем Фархадом Ахмедовым у него был, однако их беседа не была такой жёсткой.
"Они бы и тогда ныли про свои домики в Лондоне и скулили про плохого Сталина", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он уверен, что враг затаился внутри России, притворяясь своим.
"Явного врага победить можно, но врага, который притворяется лояльным, а сам творит своё пагубное дело — почти нереально. Теперь даже внутри страны всё постепенно становится просто и ясно: жизнь даёт нам понять, кто среди нас свои, а кто чужие", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
При этом военачальник уверен, что гражданской войны с "чужими" не будет.
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