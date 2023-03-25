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У жительницы Омска забрали троих детей — грязных, голодных, в укусах клопов

0:48
Общество

В Омске 31-летняя многодетная мать лишилась троих детей по решению суда. Теперь нести ответственность за её дочерей будет государство.

У жительницы Омска забрали троих детей — грязных, голодных, в укусах клопов

Как рассказали судебные приставы, местом проживания семьи была двухкомнатная квартира, которая давно не видела уборки. Владельцы жилья задолжали энергосбытовой компании, поэтому им отключили электричество.

"Девочки постоянно находились в квартире без одежды, лохматые, грязные, а спали на диване без постельного белья. На теле детей виднелись следы укусов от клопов", — пишет издание gorod55.ru.

Представитель пресс-службы судебных приставов уточнила, что мать без лишних слов передала дочерей в детский дом.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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