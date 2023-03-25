У жительницы Омска забрали троих детей — грязных, голодных, в укусах клопов

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В Омске 31-летняя многодетная мать лишилась троих детей по решению суда. Теперь нести ответственность за её дочерей будет государство.

Как рассказали судебные приставы, местом проживания семьи была двухкомнатная квартира, которая давно не видела уборки. Владельцы жилья задолжали энергосбытовой компании, поэтому им отключили электричество.

"Девочки постоянно находились в квартире без одежды, лохматые, грязные, а спали на диване без постельного белья. На теле детей виднелись следы укусов от клопов", — пишет издание gorod55.ru.

Представитель пресс-службы судебных приставов уточнила, что мать без лишних слов передала дочерей в детский дом.

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